В США около 9 млн работников совмещают несколько работ, а 4,5 млн заняты неполный рабочий день, поскольку не могут найти полную занятость. По мере приближения промежуточных выборов всё больше американцев сообщают о трудностях с оплатой базовых потребностей, в частности жилья, продуктов питания, медицинской помощи и транспорта.

Как сообщает Al Jazeera, расширенный показатель безработицы и неполной занятости U-6 в США составляет 7,6%. Он учитывает людей, вынужденно работающих неполный день, а также тех, кто хочет работать, но в последнее время прекратил поиски работы.

Цены растут быстрее зарплат

За последний год средняя почасовая оплата труда в США выросла на 3%, тогда как потребительские цены — на 3,7%, свидетельствуют последние данные Министерства труда США. В месячном выражении цены повысились на 0,6%, а средняя почасовая зарплата — на 0,1%.

Согласно опросу Pew Research Center, 44% американцев в течение прошлого года испытывали трудности с оплатой как минимум одной базовой потребности. Ещё 20% респондентов заявили, что получали продукты в продовольственных банках или пунктах выдачи еды.

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Жительница Флориды Стейси Айхел в сентябре 2025 года потеряла работу в маркетинге медицинской компании после слияния. Её бизнес по производству брендированной сувенирной продукции для корпоративных клиентов должен был взять на себя большую часть финансовой нагрузки, однако спрос на такие товары сокращается. По данным издания, компании урезают расходы из-за неопределённости в отношении торговой политики и пошлин, а также распространения искусственного интеллекта.

Рынок с низким уровнем найма

Экономисты характеризуют американский рынок труда как рынок с низким уровнем найма и увольнений. Работодатели сокращают набор персонала, хотя увольнения остаются относительно незначительными. Последнее исследование вакансий и текучести кадров JOLTS показало, что число вакансий и работников, увольняющихся по собственному желанию, в целом не изменилось.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что стоимость жизни является главной проблемой для 47% избирателей. Следующей по важности респонденты назвали демократические нормы и ценности — 22%.

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