В Канаде деревня превратилась в город-призрак, там остались лишь три семьи — Daily Mail

Канадский поселок Солсгирт в провинции Манитоба, который когда-то был оживлённым сельскохозяйственным населённым пунктом с магазинами, школой и железнодорожной станцией, превратился в почти заброшенное поселение. Сейчас там остались лишь три семьи.

По словам местного жителя Гарри Воркмана, вернувшегося в деревню в 1962 году, с годами население постепенно сокращалось. Фермерские хозяйства становились все крупнее, а жители всё чаще ездили за покупками и услугами в более крупные городки.

Среди заброшенных зданий остались две церкви. Англиканская церковь Святого Стефана была построена в 1906 году. Внутри до сих пор сохранились деревянные скамьи, религиозные книги и старая Библия. Её продали местному музею за один канадский доллар — примерно 50 пенсов, однако планы по переносу здания не были реализованы.

Другое сооружение — украинская греко-католическая церковь Святого Духа, обустроенная в бывшей школе, которая прекратила работу в 1958 году. Её характерные купола собственноручно изготовил местный плотник Майкл Свистун.

Обе церкви провели последние богослужения в 2002 году с разницей в четыре месяца. Украинская церковь впоследствии перешла к частным владельцам, которые планировали переоборудовать её под жильё.

В заброшенных домах до сих пор можно найти личные вещи бывших жильцов, старые фотографии и предметы быта. Некоторые постройки почти полностью заросли травой и деревьями, создавая впечатление, будто жизнь в селе остановилась много лет назад.

Источник: Daily Mail.

Правительство Канады обсуждает с Украиной возможность отправки части огнестрельного оружия, на использование которого наложен запрет, чтобы оно помогло сдерживать Россию на поле боя.

Палата общин парламента Канады одобрила выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине. Также было одобрено выделение финансовой помощи и средств на гуманитарное разминирование.

Читай нас в