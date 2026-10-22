Kanadyjska wioska Solsgirt w prowincji Manitoba, która niegdyś była tętniącą życiem społecznością rolniczą ze sklepami, szkołą i stacją kolejową, przekształciła się w niemal opuszczoną osadę. Obecnie mieszkają tam tylko trzy rodziny.

Według lokalnego mieszkańca Harry'ego Workmana, który powrócił do wsi w 1962 roku, z biegiem lat liczba mieszkańców stopniowo malała. Gospodarstwa rolne powiększały się, a mieszkańcy coraz częściej jeździli na zakupy i po usługi do większych miasteczek.

Wśród opuszczonych budynków pozostały dwa kościoły. Kościół anglikański św. Stefana zbudowano w 1906 roku. Wewnątrz do dziś zachowały się drewniane ławki, księgi religijne oraz stara Biblia. Została ona sprzedana lokalnemu muzeum za jednego dolara kanadyjskiego – około 50 pensów, jednak plany przeniesienia budynku nie zostały zrealizowane.

Drugą budowlą jest ukraiński kościół greckokatolicki św. Ducha, urządzony w dawnej szkole, która zakończyła działalność w 1958 roku. Jego charakterystyczne kopuły własnoręcznie wykonał lokalny stolarz Michael Swistun.

W obu kościołach ostatnie nabożeństwa odbyły się w 2002 roku, w odstępie czterech miesięcy. Kościół ukraiński przeszedł następnie w ręce prywatnych właścicieli, którzy planowali przekształcić go w budynek mieszkalny.

W opuszczonych domach wciąż można znaleźć rzeczy osobiste dawnych mieszkańców, stare zdjęcia i przedmioty codziennego użytku. Niektóre budynki są niemal całkowicie porośnięte trawą i drzewami, sprawiając wrażenie, jakby życie we wsi zatrzymało się wiele lat temu.

Źródło: Daily Mail.

Rząd Kanady rozważa wraz z Ukrainą możliwość wysłania części broni palnej, której użycie zostało zakazane, aby pomogła ona powstrzymać Rosję na polu bitwy.

Izba Gmin parlamentu Kanady zatwierdziła przeznaczenie 764 mln dolarów kanadyjskich (około 587 mln dolarów amerykańskich) na pomoc wojskową dla Ukrainy. Zatwierdzono również przyznanie pomocy finansowej oraz środków na humanitarne rozminowywanie.

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