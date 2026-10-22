拉脱维亚财政部长马里斯·库钦斯基斯表示，政府计划在2027年不提高税收，也不增加预算支出。据他称，下一年度预算的制定工作仍在进行中，但他认为没有必要提高增值税和个人所得税。

库钦斯基斯10月22日在接受拉脱维亚广播电台采访时作出上述表示，LSM English报道。部长称，未来的预算将是一份节约与管控型预算。按他的评估，额外资金只能通过优化支出获得。

审查机构运作

库钦斯基斯还表示，有必要审查个别国家机构的职能，并合并权限重复的机构。他承诺不会削减医疗保健和教育的资金，同时指出，需要在其他领域寻找节约的机会。

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部长表示，明年的改革应在随后三年内取得成效。他将此解释为存在显著的财政缺口，以及在更长远的未来资金不足。此前，库钦斯基斯已警告称，若不进行改革，未来几年可能出现巨额预算赤字。

工资与最低薪酬

部长认为，可以冻结公共行政部门的工资基金，但强调应审慎实施，以免员工转入私营部门。同时，最低工资计划按此前批准的时间表提高——从今年的780欧元提高至明年的820欧元。工会呼吁加快这一提高进程。

库钦斯基斯还表示，不应仓促通过2027年预算：他认为，在1月底批准该文件更为合适。

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