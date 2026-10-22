在波兰，前教育部副部长托马什·日姆科夫斯基加入了右翼“联盟党”的议会党团。Interia报道称，这一消息是在众议院举行的新闻发布会上宣布的。此前，这名议员与“直接民主”议会团体有关联。转入后，他成为“联盟党”党团的第17名成员。

经领导委员会审查

“联盟党”党团主席格热戈日·普瓦切克称，日姆科夫斯基的加入将增强这一政治力量。议员米哈乌·瓦韦尔表示，许多议员希望加入该党团，但候选人资格由“联盟党”领导委员会审议。据他称，日姆科夫斯基成为首位通过这种审查的政治人物。

日姆科夫斯基表示，他希望帮助“联盟党”在明年的选举中成为波兰右翼的第一大力量。

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更接近“新希望”

在被问及他更接近克日什托夫·博萨克的“民族运动”还是斯瓦沃米尔·门岑的“新希望”时，日姆科夫斯基选择了后者。他表示，自己认同以经济自由和个人自由为基础的观点，并且自其在众议院任期开始以来就与门岑合作。

日姆科夫斯基于2015年首次成为众议院议员，当时他以Kukiz’15名单参选。2019年，他加入了“法律与公正”党。2021年至2023年，这名政治人物担任波兰教育与科学部国务秘书。

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