W Polsce były wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski dołączył do klubu poselskiego prawicowej Konfederacji. Jak podaje Interia, ogłoszono to na konferencji prasowej w Sejmie. Wcześniej parlamentarzysta był związany z grupą poselską Demokracja Bezpośrednia. Po przejściu został 17. członkiem klubu Konfederacji.

Weryfikacja przez Radę Liderów

Przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek określił dołączenie Rzymkowskiego jako wzmocnienie dla ugrupowania politycznego. Poseł Michał Wawer oświadczył, że wśród parlamentarzystów jest wielu chętnych do wstąpienia do klubu, jednak kandydatury rozpatruje Rada Liderów Konfederacji. Jak powiedział, Rzymkowski został pierwszym politykiem, który przeszedł taką weryfikację.

Rzymkowski oświadczył, że chce pomóc Konfederacji stać się pierwszą siłą polskiej prawicy w wyborach w przyszłym roku.

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Bliżej Nowej Nadziei

Odpowiadając na pytanie, czy jest mu bliżej do Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka czy do Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, Rzymkowski wybrał drugie ugrupowanie. Powiedział, że podziela poglądy oparte na wolności gospodarczej i osobistej oraz współpracuje z Mentzenem od początku swojej kadencji w Sejmie.

Rzymkowski po raz pierwszy został posłem na Sejm w 2015 roku, kiedy kandydował z listy Kukiz’15. W 2019 roku przeszedł do partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2021–2023 polityk pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Polski.

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