В Польше бывший заместитель министра образования Томаш Ржимковский присоединился к депутатскому клубу правой «Конфедерации». Как сообщает Interia, об этом объявили на пресс-конференции в Сейме. Ранее парламентарий был связан с депутатской группой «Прямая демократия». После перехода он стал 17-м членом клуба «Конфедерации».

Проверка Советом лидеров

Глава клуба «Конфедерация» Гжегож Плачек назвал присоединение Ржимковского усилением для политической силы. Депутат Михал Вавер заявил, что среди парламентариев есть немало желающих вступить в клуб, однако кандидатуры рассматривает Совет лидеров «Конфедерации». По его словам, Ржимковский стал первым политиком, прошедшим такую проверку.

Ржимковский заявил, что хочет помочь «Конфедерации» стать первой силой польских правых на выборах в следующем году.

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Ближе к «Новой надежде»

Отвечая на вопрос о том, к кому он ближе — к «Национальному движению» Кшиштофа Босака или к «Новой надежде» Славомира Менцена, — Ржимковский выбрал вторую формацию. Он сказал, что разделяет взгляды, основанные на экономической и личной свободе, а также сотрудничает с Менценом с начала своего срока в Сейме.

Ржимковский впервые стал депутатом Сейма в 2015 году, когда баллотировался по списку Kukiz’15. В 2019 году он перешел в партию «Право и справедливость». В 2021–2023 годах политик занимал должность государственного секретаря в Министерстве образования и науки Польши.

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