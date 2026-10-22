Президент Трамп заявив про швидке завершення війни з Іраном — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп на мітингу у Південній Кароліні заявив, що війна з Іраном може завершитися дуже скоро, але Сполучені Штати хочуть забезпечити тривалий результат. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Трамп сказав, що США могли б припинити війну вже зараз, однак прагнуть переконатися, що досягнутий результат збережеться надовго. Він також заявив, що Сполучені Штати перемогли Іран у військовому та фінансовому вимірах, і стверджував, що Тегеран ніколи не матиме ядерної зброї.

Заява про Ормузьку протоку

Президент США також заявив про блокаду Ормузької протоки та назвав її «протокою Трампа». Він згадав про перейменування Мексиканської затоки й поставив питання, чому не можна змінити назву Ормузької протоки.

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Плани нових ударів

Заяви Трампа пролунали після публікації The New York Times про те, що американські та ізраїльські військові розробили плани відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США. Видання з посиланням на американських посадовців та інших поінформованих співрозмовників зазначило, що остаточне схвалення таких ударів Трампом не є певним: цього року він неодноразово відхиляв плани повернення до масштабних бойових дій.

Представник Білого дому заявив газеті, що адміністрація не коментує військові плани, які можуть існувати або не існувати. США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран відповів ракетними й дроновими атаками в регіоні та фактично закрив Ормузьку протоку. Меморандум про взаєморозуміння, підписаний США та Іраном у червні за посередництва Пакистану й Катару, згодом зайшов у глухий кут через розбіжності, зокрема щодо судноплавства у протоці.

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