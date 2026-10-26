Біля Барселони в аварії автобуса постраждали 83 людини — The Hindu

У муніципалітеті Фогарс-де-Монклюс, що розташований поблизу Барселони в Іспанії, автобус потрапив в аварію. Унаслідок ДТП постраждали 83 людини, повідомили місцеві екстрені служби в неділю, 25 жовтня 2026 року.

Стан постраждалих

Каталонська служба медичної допомоги, яка надала ці дані, класифікувала стан травмованих за трьома категоріями тяжкості. За її даними, семеро людей зазнали тяжких травм, 18 дістали травми меншої тяжкості, а 58 — легкі ушкодження.

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Обставини аварії

Іспанська новинна агенція EFE повідомила, що автобус з’їхав із вузької звивистої дороги. Після цього він упав з укосу заввишки 20 метрів, або 65 футів.

Інформацію про кількість постраждалих надали каталонські медичні екстрені служби, тоді як обставини з’їзду автобуса описала EFE. Матеріал агентства AP про подію The Hindu опублікувало 26 жовтня 2026 року з позначкою «Мадрид».

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