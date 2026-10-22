Prezydent USA Donald Trump oświadczył podczas wiecu w Karolinie Południowej, że wojna z Iranem może zakończyć się bardzo szybko, ale Stany Zjednoczone chcą zapewnić trwały rezultat. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Trump powiedział, że USA mogłyby zakończyć wojnę już teraz, jednak chcą upewnić się, że osiągnięty rezultat utrzyma się przez długi czas. Oświadczył również, że Stany Zjednoczone pokonały Iran pod względem wojskowym i finansowym, oraz twierdził, że Teheran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.

Oświadczenie w sprawie Cieśniny Ormuz

Prezydent USA mówił także o blokadzie Cieśniny Ormuz i nazwał ją „Cieśniną Trumpa”. Wspomniał o przemianowaniu Zatoki Meksykańskiej i zapytał, dlaczego nie można zmienić nazwy Cieśniny Ormuz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plany nowych uderzeń

Wypowiedzi Trumpa padły po publikacji The New York Times, według której amerykańskie i izraelskie siły zbrojne opracowały plany wznowienia uderzeń na Iran po wyborach połówkowych w USA. Gazeta, powołując się na amerykańskich urzędników i innych poinformowanych rozmówców, zaznaczyła, że ostateczna zgoda Trumpa na takie uderzenia nie jest pewna: w tym roku wielokrotnie odrzucał on plany powrotu do działań zbrojnych na dużą skalę.

Przedstawiciel Białego Domu powiedział gazecie, że administracja nie komentuje planów wojskowych, które mogą istnieć lub nie istnieć. USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, po czym Teheran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi w regionie oraz faktycznie zamknął Cieśninę Ormuz. Memorandum o porozumieniu podpisane przez USA i Iran w czerwcu za pośrednictwem Pakistanu i Kataru znalazło się później w impasie z powodu rozbieżności, w tym dotyczących żeglugi w cieśninie.

Czytaj nas na