Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu na Uniwersytecie Clemsona w Karolinie Południowej z aprobatą zareagował na domniemane uderzenie protestującego, którego ochrona wyprowadzała z areny. Według The Guardian jeden z uczestników wydarzenia poszedł za demonstrantem i prawdopodobnie uderzył go otwartą dłonią w głowę.

Reakcja Trumpa

Trump nazwał to, co zobaczył, wspaniałym i oświadczył, że mu się to spodobało. Zapytał również, kto zadał cios, oraz porównał tego mężczyznę z byłym mistrzem świata w boksie wagi ciężkiej Evanderem Holyfieldem, który także był obecny na wiecu.

Prezydent dodał, że jego zdaniem do takich działań na wiecu Trumpa potrzebna jest odwaga. Powiedział również, że protestujący został uderzony.

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Protestujących wyprowadzano z areny

Według informacji puli dziennikarskiej okrzyki protestujących co najmniej dziewięć razy przerwały wystąpienie prezydenta. Gdy ochrona wyprowadzała ludzi z areny, obecni skandowali „USA”.

Trump przybył do Karoliny Południowej, aby poprzeć Darlene Graham, siostrę zmarłego senatora Lindseya Grahama. Zdobyła jego miejsce w wyborach uzupełniających i obecnie rywalizuje z kandydatką Partii Demokratycznej Annie Andrews o pełną sześcioletnią kadencję w Senacie.

Jak zauważa publikacja, w ostatnich tygodniach na wiecach Trumpa regularnie dochodzi do protestów przed wyborami śródokresowymi 3 listopada. Prezydent wcześniej nazywał uczestników takich akcji „opłacanymi protestującymi”.

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