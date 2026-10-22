W Wielkiej Brytanii partia Reform UK ogłosiła 12 wakatów w sektorze medialnym w celu uruchomienia codziennego kanału telewizyjnego na YouTube. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, we wrześniu partia otrzymała 72 mln funtów darowizn od przedsiębiorców z branży kryptowalut Christophera Harborne’a i Bena Delo.

Reform UK planuje rozwijać swoją obecną działalność na YouTube, gdzie już publikuje około ośmiu materiałów tygodniowo. Członek zarządu partii Gawain Towler powiedział Reutersowi, że rozszerzenie działalności pomoże również przygotować więcej osób do wystąpień w mediach oraz zmniejszyć obciążenie ośmiu posłów partii, którzy regularnie kontaktują się z tradycyjnymi mediami.

Budżet projektu medialnego

Według źródeł Reutersa początkowy budżet kanału przekroczy 10 mln funtów. Partia planuje zatrudnić 25 dziennikarzy i redaktorów do tworzenia wywiadów, filmów dokumentalnych i innych materiałów. Towler powiedział również, że Reform UK uważa tradycyjne media za wrogie wobec partii.

Reform UK zamierza przeznaczyć około połowy z 72 mln funtów na funkcjonowanie siedziby głównej do czasu kolejnych wyborów ogólnokrajowych, które muszą odbyć się nie później niż w połowie 2029 roku. Pozostałe środki mają zostać przeznaczone na opracowywanie polityki, zatrudnianie doradców, rozszerzenie kampanii wyborczej oraz uruchomienie gazety z początkowym nakładem 15 mln egzemplarzy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Darowizny i kontrole

Według wyliczeń Reutersa Reform UK od początku roku pozyskała od prywatnych darczyńców 87 mln funtów. To więcej niż poprzedni europejski rekord niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, która w 2024 roku zebrała 86,3 mln funtów darowizn i składek członkowskich.

Skala finansowania wywołała apele o zaostrzenie zasad dotyczących darowizn w Wielkiej Brytanii. Rząd Partii Pracy grozi zmianami legislacyjnymi o mocy wstecznej, które mogłyby potencjalnie uczynić ostatnie darowizny Harborne’a i Delo niedopuszczalnymi. Reform UK oświadczyła, że może zaskarżyć taką decyzję w sądzie.

Partia znajduje się również w centrum policyjnych i parlamentarnych dochodzeń dotyczących wcześniejszego finansowania, w tym wcześniejszej darowizny Harborne’a w wysokości 5 mln funtów. Reform UK oświadczyła, że jej wewnętrzna kontrola dwóch działaczy nie wykazała naruszeń prawa wyborczego.

Czytaj nas na