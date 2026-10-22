Трамп схвально відреагував на ймовірний удар по протестувальнику — The Guardian

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в Університеті Клемсона у штаті Південна Кароліна схвально відреагував на ймовірний удар по протестувальнику, якого охорона виводила з арени. За даними The Guardian, один з учасників заходу пішов слідом за демонстрантом і, ймовірно, дав йому ляпаса по голові.

Реакція Трампа

Трамп назвав побачене чудовим і заявив, що йому це сподобалося. Він також запитав, хто завдав удару, та порівняв цього чоловіка з колишнім чемпіоном світу з боксу у важкій вазі Евандером Голіфілдом, який також був присутній на мітингу.

Президент додав, що, на його думку, для таких дій на мітингу Трампа потрібна мужність. Він також сказав, що протестувальник зазнав удару.

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Протестувальників виводили з арени

За інформацією журналістського пулу, вигуки протестувальників щонайменше дев’ять разів переривали виступ президента. Поки охорона виводила людей з арени, присутні скандували «USA».

Трамп прибув до Південної Кароліни, щоб підтримати Дарлін Грем — сестру покійного сенатора Ліндсі Грема. Вона здобула його місце на позачергових виборах і тепер змагається з кандидаткою від Демократичної партії Енні Ендрюс за повний шестирічний термін у Сенаті.

Як зазначає видання, останніми тижнями на мітингах Трампа регулярно відбуваються протести напередодні проміжних виборів 3 листопада. Президент раніше називав учасників таких акцій «оплаченими протестувальниками».

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