Gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul włączyła stan do federalnego programu Education Freedom Tax Credit, który przewiduje ulgi podatkowe za darowizny pieniężne na stypendia edukacyjne. Nowy Jork został 31. stanem uczestniczącym w programie i drugim, który został do niego włączony przez gubernatora Demokratę, po Kolorado, informuje Fortune.

Hochul oświadczyła, że nie chce rezygnować ze środków, które mogą pomóc dzieciom. Jednocześnie podkreśliła, że stan będzie uczestniczył w programie tylko pod warunkiem, że korzyści odniosą wszystkie szkoły i uczniowie, w tym uczniowie szkół publicznych.

Jak będzie działać ulga podatkowa

Program został utworzony przez ustawę One Big Beautiful Bill Act, podpisaną przez prezydenta USA Donalda Trumpa w lipcu 2025 roku. Od 1 stycznia 2027 roku podatnicy będą mogli otrzymać federalną ulgę podatkową do 1700 dolarów za darowizny pieniężne na rzecz zatwierdzonych organizacji przyznających stypendia. Proponowane zasady przewidują, że małżeństwa składające wspólne zeznanie będą mogły otrzymać łącznie do 3400 dolarów.

Ulga podatkowa zmniejsza federalne wpływy podatkowe, lecz nie jest finansowana z budżetów stanowych. Gubernatorzy muszą co roku potwierdzać udział, aby uczniowie w ich stanach mogli ubiegać się o stypendia. Jednocześnie podatnicy mogą przekazywać środki organizacjom w stanach uczestniczących niezależnie od miejsca zamieszkania.

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Warunki i reakcja

W stanie Nowy Jork do stypendiów będą uprawnieni uczniowie z rodzin, których dochód nie przekracza 300% mediany dochodu brutto dla danego obszaru. Według szacunków City Journal wynosi to około 309 tys. dolarów w Bronksie i 510 tys. dolarów w hrabstwie Westchester. Publikacja szacuje również liczbę potencjalnych uczestników na ponad 2,7 mln uczniów.

Stypendia będzie można przeznaczać na naukę w szkołach prywatnych i religijnych. Uczniowie szkół publicznych będą mogli opłacać korepetycje, usługi edukacji specjalnej, książki i technologie. Koalicja Scholarships for All New Yorkers, powołując się na prognozę Education Reform Now, oświadczyła, że program może zapewnić uczniom w Nowym Jorku 1,5 mld dolarów rocznie, jeśli weźmie w nim udział jedna trzecia podatników uprawnionych do ulgi.

Demokratyczni liderzy w legislaturze stanowej wezwali Hochul do rezygnacji z udziału. W szczególności twierdzili, że federalne zasady mogą ograniczyć możliwości Nowego Jorku w zakresie ustanawiania zabezpieczeń i kontrolowania, które szkoły, wydatki oraz rodzaje finansowania będą objęte programem. Największy związek zawodowy nauczycieli w stanie, New York State United Teachers, nazwał go programem bonów dla szkół prywatnych.

Departament Skarbu USA prognozuje, że do 2030 roku przez program może napływać rocznie prawie 26 mld dolarów darowizn. Jednocześnie Wspólny Komitet Kongresu USA ds. Podatków szacuje utratę wpływów podatkowych na 25,9 mld dolarów w ciągu 10 lat.

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