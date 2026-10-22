Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул включила штат в федеральную программу Education Freedom Tax Credit, предусматривающую налоговые кредиты за денежные пожертвования на образовательные стипендии. Нью-Йорк стал 31-м штатом — участником программы и вторым, который присоединил губернатор-демократ, после Колорадо, сообщает Fortune.

Хокул заявила, что не хочет отказываться от средств, которые могут помочь детям. В то же время она подчеркнула, что штат будет участвовать только при условии, что выгоду получат все школы и ученики, в том числе ученики государственных школ.

Как будет работать налоговый кредит

Программа была создана законом One Big Beautiful Bill Act, подписанным президентом США Дональдом Трампом в июле 2025 года. С 1 января 2027 года налогоплательщики смогут получать федеральный налоговый кредит до 1700 долларов за денежные пожертвования одобренным организациям, предоставляющим стипендии. Предлагаемые правила предусматривают, что супруги, подающие совместную декларацию, смогут получить в совокупности до 3400 долларов.

Налоговый кредит сокращает федеральные налоговые поступления, но не финансируется из бюджетов штатов. Губернаторы должны ежегодно подтверждать участие, чтобы ученики в их штатах могли претендовать на стипендии. В то же время налогоплательщики могут жертвовать средства организациям в штатах-участниках независимо от места проживания.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия и реакция

В Нью-Йорке право на стипендии получат ученики из семей, чей доход не превышает 300% медианного валового дохода для соответствующей местности. По оценке City Journal, это составляет примерно 309 тыс. долларов в Бронксе и 510 тыс. долларов в округе Вестчестер. Издание также оценивает число потенциальных участников более чем в 2,7 млн учеников.

Стипендии можно будет тратить на обучение в частных и религиозных школах. Ученики государственных школ смогут оплачивать репетиторство, услуги специального образования, книги и технологии. Коалиция Scholarships for All New Yorkers со ссылкой на прогноз Education Reform Now заявила, что программа может предоставлять ученикам Нью-Йорка 1,5 млрд долларов в год, если в ней будет участвовать треть налогоплательщиков, имеющих право на кредит.

Лидеры демократов в законодательных органах штата призвали Хокул отказаться от участия. В частности, они заявляли, что федеральные правила могут ограничить возможности Нью-Йорка устанавливать меры защиты и контролировать, какие школы, расходы и виды финансирования будут подпадать под программу. Крупнейший профсоюз учителей штата New York State United Teachers назвал ее программой ваучеров для частных школ.

Министерство финансов США прогнозирует, что к 2030 году через программу ежегодно может поступать почти 26 млрд долларов пожертвований. В то же время Объединенный комитет Конгресса США по налогообложению оценивает потери налоговых поступлений в 25,9 млрд долларов за 10 лет.

Читай нас в