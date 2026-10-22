Испания ограничила выселение арендаторов до 2030 года — Cyprus Mail

В Испании экстренные жилищные меры запрещают владельцам более двух объектов недвижимости выселять арендаторов до 2030 года. Документы также предусматривают автоматическое продление договоров аренды и замораживание арендной платы для всех арендодателей, сообщает Cyprus Mail.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что новые правила призваны противодействовать так называемым «фондам-стервятникам» — инвесторам, которых активисты связывают со скупкой жилья и повышением арендной платы. За последние пять лет арендные ставки в стране выросли на 44%, а цены на жилье — на 58%.

Новые критерии для крупных владельцев

Закон о жилье 2023 года ограничивал деятельность «крупных владельцев» — физических лиц или компаний, имеющих не менее 10 объектов. В новых декретах этот порог снизили до пяти объектов для районов, где не хватает жилья. Таким владельцам запретили покупать недвижимость дешевле чем за 70% ее рыночной стоимости.

Дискуссию о том, кого считать «фондом-стервятником», усилил случай 87-летней жительницы Мадрида Марикармен Абаскаль. По данным профсоюза арендаторов, после приобретения ее квартиры компания Urbagestión повысила ежемесячную арендную плату с 570 до 1650 евро — суммы, превышавшей ее пенсию. Согласно судебным документам, компания обратилась в суд после истечения срока действия договора с регулируемой арендной платой. Министр жилищного строительства Исабель Родригес назвала Urbagestión «малым или средним предприятием-стервятником».

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Споры о последствиях для рынка

По данным Банка Испании, компаниям, включая инвестиционные фонды, принадлежит лишь 8% рынка аренды. Почти половина сдаваемого в аренду жилого фонда принадлежит владельцам одного объекта. Согласно исследованию Esade Center for Economic Policy, на крупных владельцев приходится 3,6% сегмента рынка, находящегося в собственности физических лиц.

Выселения участились после прекращения в марте действия введенного во время пандемии закона о защите уязвимых арендаторов. По информации Союза арендаторов, после этого возобновили около 70 тысяч решений о выселении. Социальные организации заявили, что новые меры распространяются почти на 5 млн человек, включая 122 683 человек, которым грозит выселение.

В то же время Национальная федерация ассоциаций агентов по недвижимости сообщила, что после принятия декрета с рынка долгосрочной аренды сняли 2067 объектов, а еще 1523 договора приостановили. Директор Центра экономической политики Esade Хорхе Галиндо считает, что правила могут в долгосрочной перспективе усугубить дефицит жилья для аренды.

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