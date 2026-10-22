西班牙将限制驱逐租户的措施延长至2030年——Cyprus Mail

西班牙的紧急住房措施禁止拥有超过两处房产的业主在2030年前驱逐租户。相关文件还规定，所有房东的租赁合同将自动续期，租金将被冻结，Cyprus Mail报道。

首相佩德罗·桑切斯表示，新规定旨在打击所谓的“秃鹫基金”——活动人士认为，这类投资者与收购住房和抬高租金有关。在过去五年中，该国租金上涨了44%，房价上涨了58%。

针对大型业主的新标准

2023年住房法限制了“大型业主”——即拥有至少10处房产的个人或公司的活动。新法令将住房短缺地区的这一门槛下调至五处房产。这类业主被禁止以低于房产市场价值70%的价格购买房地产。

87岁的马德里居民玛丽卡门·阿巴斯卡尔的案件加剧了关于谁应被视为“秃鹫基金”的讨论。据租户工会称，在收购她的公寓后，Urbagestión公司将她的月租从570欧元提高至1650欧元——这一金额超过了她的养老金。根据法院文件，该公司在受管制租金合同到期后向法院提起诉讼。住房部长伊莎贝尔·罗德里格斯称Urbagestión为“一家小型或中型秃鹫企业”。

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围绕市场影响的争议

西班牙银行的数据显示，包括投资基金在内的公司仅拥有租赁市场8%的份额。近一半的出租住房存量属于仅拥有一处房产的业主。Esade经济政策中心的研究显示，大型业主占个人持有市场部分的3.6%。

在为保护弱势租户而于疫情期间实施的法律于3月失效后，驱逐案件有所增加。租户联盟称，此后约7万项驱逐决定恢复执行。社会组织表示，新措施适用于近500万人，其中包括面临驱逐的122683人。

与此同时，全国房地产经纪人协会联合会表示，法令通过后，2067处房产退出长期租赁市场，另有1523份合同被暂停。Esade经济政策中心主任豪尔赫·加林多认为，这些规定可能在长期内加剧出租住房短缺。

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