Іспанія обмежила виселення орендарів до 2030 року — Cyprus Mail

В Іспанії екстрені житлові заходи забороняють власникам більш як двох об’єктів нерухомості виселяти орендарів до 2030 року. Документи також передбачають автоматичне продовження договорів оренди та заморожування орендної плати для всіх орендодавців, повідомляє Cyprus Mail.

Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що нові правила мають протидіяти так званим «фондам-стерв’ятникам» — інвесторам, яких активісти пов’язують із викупом житла та підвищенням орендної плати. За останні п’ять років орендні ставки в країні зросли на 44%, а ціни на житло — на 58%.

Нові критерії для великих власників

Закон про житло 2023 року обмежував діяльність «великих власників» — фізичних осіб або компаній, що мають щонайменше 10 об’єктів. У нових декретах цей поріг знизили до п’яти об’єктів для районів, де бракує житла. Таким власникам заборонили купувати нерухомість дешевше ніж за 70% її ринкової вартості.

Дискусію про те, кого вважати «фондом-стерв’ятником», посилив випадок 87-річної мешканки Мадрида Марікармен Абаскаль. За даними профспілки орендарів, після придбання її квартири компанія Urbagestión підвищила щомісячну орендну плату з 570 до 1650 євро — суми, що перевищувала її пенсію. Згідно із судовими документами, компанія звернулася до суду після завершення строку дії договору з регульованою орендною платою. Міністерка житла Ісабель Родрігес назвала Urbagestión «малим або середнім підприємством-стерв’ятником».

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Суперечки щодо наслідків для ринку

За даними Банку Іспанії, компаніям, включно з інвестиційними фондами, належить лише 8% ринку оренди. Майже половина житлового фонду, що здається в оренду, належить власникам одного об’єкта. За дослідженням Esade Center for Economic Policy, на великих власників припадає 3,6% сегмента ринку, що перебуває у власності фізичних осіб.

Виселення почастішали після завершення у березні дії запровадженого під час пандемії закону про захист вразливих орендарів. За інформацією Спілки орендарів, після цього відновили приблизно 70 тисяч рішень про виселення. Соціальні організації заявили, що нові заходи поширюються майже на 5 млн людей, зокрема на 122 683 осіб, яким загрожує виселення.

Водночас Національна федерація асоціацій агентів з нерухомості повідомила, що після ухвалення декрету з довгострокової оренди зняли 2067 об’єктів, а ще 1523 договори призупинили. Директор Центру економічної політики Esade Хорхе Галіндо вважає, що правила можуть у довгостроковій перспективі поглибити дефіцит житла для оренди.

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