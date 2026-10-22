Hiszpania ograniczyła eksmisje najemców do 2030 roku — Cyprus Mail

W Hiszpanii nadzwyczajne środki mieszkaniowe zakazują właścicielom więcej niż dwóch nieruchomości eksmisji najemców do 2030 roku. Dokumenty przewidują również automatyczne przedłużanie umów najmu oraz zamrożenie czynszów dla wszystkich wynajmujących, informuje Cyprus Mail.

Premier Pedro Sánchez oświadczył, że nowe przepisy mają przeciwdziałać tak zwanym „funduszom sępim” — inwestorom, których aktywiści wiążą z wykupywaniem mieszkań i podnoszeniem czynszów. W ciągu ostatnich pięciu lat stawki najmu w kraju wzrosły o 44%, a ceny mieszkań — o 58%.

Nowe kryteria dla dużych właścicieli

Ustawa mieszkaniowa z 2023 roku ograniczała działalność „dużych właścicieli” — osób fizycznych lub firm posiadających co najmniej 10 nieruchomości. W nowych dekretach próg ten obniżono do pięciu nieruchomości w obszarach, gdzie brakuje mieszkań. Takim właścicielom zakazano kupowania nieruchomości za mniej niż 70% ich wartości rynkowej.

Dyskusję o tym, kogo uznawać za „fundusz sępi”, nasilił przypadek 87-letniej mieszkanki Madrytu Maricarmen Abascal. Według związku najemców po zakupie jej mieszkania firma Urbagestión podniosła jej miesięczny czynsz z 570 do 1650 euro — do kwoty przekraczającej jej emeryturę. Zgodnie z dokumentami sądowymi firma skierowała sprawę do sądu po wygaśnięciu umowy z regulowanym czynszem. Minister mieszkalnictwa Isabel Rodríguez nazwała Urbagestión „małym lub średnim przedsiębiorstwem-sępem”.

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Spory dotyczące konsekwencji dla rynku

Według Banku Hiszpanii firmy, w tym fundusze inwestycyjne, posiadają zaledwie 8% rynku najmu. Prawie połowa zasobu mieszkań na wynajem należy do właścicieli jednego obiektu. Z badania Esade Center for Economic Policy wynika, że duzi właściciele stanowią 3,6% segmentu rynku należącego do osób fizycznych.

Eksmisje nasiliły się po wygaśnięciu w marcu wprowadzonej podczas pandemii ustawy o ochronie wrażliwych najemców. Według Związku Najemców po tym wznowiono około 70 tys. decyzji o eksmisji. Organizacje społeczne oświadczyły, że nowe środki obejmują niemal 5 mln osób, w tym 122 683 osoby zagrożone eksmisją.

Jednocześnie Krajowa Federacja Stowarzyszeń Agentów Nieruchomości poinformowała, że po przyjęciu dekretu z rynku najmu długoterminowego wycofano 2067 nieruchomości, a kolejne 1523 umowy zawieszono. Dyrektor Centrum Polityki Gospodarczej Esade Jorge Galindo uważa, że przepisy mogą w długiej perspektywie pogłębić niedobór mieszkań na wynajem.

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