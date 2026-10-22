Кипрский орган надзора за аудиторской деятельностью заявил, что не имеет полномочий расследовать события, произошедшие до его создания в 2017 году. В то же время ведомство собирает и оценивает информацию о роли Deloitte Cyprus в деле, связанном с активами Романа Абрамовича, сообщает Cyprus Mail.

Внимание к делу привлекло расследование BBC Panorama и Проекта по освещению организованной преступности и коррупции, опубликованное 12 октября. В нем утверждалось, что Deloitte Cyprus одобрила оформление задним числом документов для компаний Абрамовича. Deloitte Cyprus заявила, что действует в соответствии с применимым законодательством. Сам Абрамович подчеркивал, что получал независимые налоговые и юридические консультации и действовал в соответствии с ними, а его адвокаты отрицали его причастность к предполагаемому уклонению от уплаты налогов.

Пределы полномочий регулятора

Глава надзорного органа Андреас Захариадес, который также является постоянным секретарем министерства финансов Кипра, сообщил парламентскому комитету, что ведомство обращалось в Deloitte и получило ее объяснения. По его словам, дело касается периода 2003–2006 годов, поэтому получить информацию непросто. Компания пообещала передавать регулятору новые сведения, если они появятся.

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Генеральный директор органа Панос Продромитис объяснил, что в отношении поведения после 2017 года совет регулятора оценит материалы и может назначить независимого следователя, если сочтет вероятным наличие нарушения. Его выводы рассматривает дисциплинарный комитет, который может вынести выговор, наложить штраф или применить санкцию в виде исключения аудиторской фирмы. При наличии подозрения в преступлении материалы могут передать генеральному прокурору, который решает вопрос о преследовании.

Расследования полиции и банков

Полиция Кипра сообщила парламентскому комитету о начале расследования управления активами Абрамовича через кипрские компании. Представитель полиции Андреас Анастасиадес заявил, что оно будет проводиться совместно с другими компетентными органами и, как ожидается, продлится около шести месяцев. В полиции также отметили, что давность событий не отменяет правовых оснований для расследования.

Центральный банк Кипра проверяет возможную причастность кипрских банков, однако пока не установил ни одного финансового учреждения, связанного с делом. Подразделение по борьбе с отмыванием средств Mokas сообщило, что не получало сообщений по этому случаю. Представитель Института сертифицированных бухгалтеров Кипра добавил, что лицензию лица, упомянутого в расследовании BBC, отозвали в 2023 году.

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