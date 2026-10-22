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Новости Мир

Итальянские рыбаки приостановили работу из-за высоких цен на топливо — ANSA

UA NEWS 22 Октября 2026 14:36
Итальянские рыбаки приостановили работу из-за высоких цен на топливо — ANSA

Во многих портах Адриатического моря на территории Италии рыболовецкие суда перестали выходить в море. Рыбаки объявили забастовку, протестуя против высоких цен на топливо.

Итальянское кооперативное движение Confcooperative требует принять меры на заседании Совета министров в связи с высокими ценами на дизельное топливо. К настоящему моменту рыболовецкие суда во многих портах Адриатики остановились, а в знак протеста раздаются сирены.

Сообщается, что забастовка возникла спонтанно в рыбацких общинах и имеет эпицентр в Верхней Адриатике. Как сообщают в организации Confcooperative, стоимость топлива для рыбаков в некоторых случаях превышает 60% операционных расходов.

Больше всего протесты затронули регионы Фриули-Венеция-Джулия, Венето, Эмилия-Романья, Марке и Молизе.

Об этом сообщает ANSA.

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