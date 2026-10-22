Італійські рибалки зупинили роботу через високі ціни на пальне — ANSA
У багатьох портах Адріатичного моря на території Італії рибальські судна припинили виходити в море. Рибалки оголосили страйк, протестуючи проти високих цін на пальне.
Італійський кооперативний рух Confcooperative вимагає вжити заходів на засіданні Ради міністрів, у зв’язку з високими цінами на дизельне пальне. До того часу рибальські судна в багатьох портах Адріатики зупинилися, а на знак протесту лунають сирени.
Повідомляється, що страйк виник самостійно в рибальських громадах і має епіцентр у Верхній Адріатиці. Як інформують в організації Confcooperative, вартість пального для рибалок в деяких випадках перевищує 60% операційних витрат.
Найбільше протести зачепили регіони Фріулі-Венеція-Джулія, Венето, Емілія-Романья, Марке та Молізе.
Про це повідомляє ANSA.
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