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У багатьох портах Адріатичного моря на території Італії рибальські судна припинили виходити в море. Рибалки оголосили страйк, протестуючи проти високих цін на пальне.

Італійський кооперативний рух Confcooperative вимагає вжити заходів на засіданні Ради міністрів, у зв’язку з високими цінами на дизельне пальне. До того часу рибальські судна в багатьох портах Адріатики зупинилися, а на знак протесту лунають сирени.

Повідомляється, що страйк виник самостійно в рибальських громадах і має епіцентр у Верхній Адріатиці. Як інформують в організації Confcooperative, вартість пального для рибалок в деяких випадках перевищує 60% операційних витрат.

Найбільше протести зачепили регіони Фріулі-Венеція-Джулія, Венето, Емілія-Романья, Марке та Молізе.

Про це повідомляє ANSA.

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