Włoscy rybacy wstrzymali pracę z powodu wysokich cen paliwa — ANSA
W wielu portach nad Morzem Adriatyckim na terytorium Włoch statki rybackie zaprzestały wypływania w morze. Rybacy ogłosili strajk, protestując przeciwko wysokim cenom paliwa.
Włoski ruch spółdzielczy Confcooperative domaga się podjęcia odpowiednich działań podczas posiedzenia Rady Ministrów w związku z wysokimi cenami oleju napędowego. W międzyczasie statki rybackie w wielu portach nad Adriatykiem wstrzymały działalność, a na znak protestu rozbrzmiewają syreny.
Podaje się, że strajk wybuchł spontanicznie w społecznościach rybackich, a jego epicentrum znajduje się w Górnym Adriatyku. Jak informuje organizacja Confcooperative, koszt paliwa dla rybaków w niektórych przypadkach przekracza 60% kosztów operacyjnych.
Protesty dotknęły przede wszystkim regiony Friuli-Wenecja-Julijska, Wenecja, Emilia-Romania, Marche i Molise.
Informuje o tym agencja ANSA.
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