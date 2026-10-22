W wielu portach nad Morzem Adriatyckim na terytorium Włoch statki rybackie zaprzestały wypływania w morze. Rybacy ogłosili strajk, protestując przeciwko wysokim cenom paliwa.

Włoski ruch spółdzielczy Confcooperative domaga się podjęcia odpowiednich działań podczas posiedzenia Rady Ministrów w związku z wysokimi cenami oleju napędowego. W międzyczasie statki rybackie w wielu portach nad Adriatykiem wstrzymały działalność, a na znak protestu rozbrzmiewają syreny.

Podaje się, że strajk wybuchł spontanicznie w społecznościach rybackich, a jego epicentrum znajduje się w Górnym Adriatyku. Jak informuje organizacja Confcooperative, koszt paliwa dla rybaków w niektórych przypadkach przekracza 60% kosztów operacyjnych.

Protesty dotknęły przede wszystkim regiony Friuli-Wenecja-Julijska, Wenecja, Emilia-Romania, Marche i Molise.

Informuje o tym agencja ANSA.

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