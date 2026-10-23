Госдеп США предупредил американцев о рисках при поездках во Францию

Государственный департамент США призвал американских граждан проявлять осторожность во Франции в связи с возобновлением массовых протестов в стране.

Учитывая повышенную напряженность во Франции, американцам рекомендуется избегать демонстраций и районов, где происходят беспорядки. В частности, это касается тех, кто посетит матч Национальной футбольной лиги (НФЛ), который состоится 25 октября во французском Сен-Дени.

«Держитесь как можно дальше от мест значительного скопления людей или там, где много полиции. Многие группы подали заявки на проведение протестов в субботу, 24 октября. Американцам, находящимся в Париже по случаю матча НФЛ в воскресенье, 25 октября, также следует проявлять осторожность и внимательно относиться к окружающей обстановке».

Хотя маршруты демонстраций должны быть заранее согласованы, возможны изменения в последний момент, и протесты могут проходить за пределами этих маршрутов, предупреждают в Госдепартаменте.

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