У Франції розширили комендантські години після протестів — Anadolu Agency

Влада кількох міст Франції продовжила або запровадила комендантські години після насильства під час протестів минулими вихідними. У Парижі та Ліоні обмеження продовжили, а в Марселі вперше ввели локальну комендантську годину для неповнолітніх, повідомляє Anadolu Agency.

Обмеження в Парижі та Ліоні

У Парижі комендантську годину поширили на площу Республіки та частину району Ле-Аль. Вона діяла з 23:00 20 жовтня до 06:00 21 жовтня. Префектура поліції також поновила заборону на незаявлені зібрання з 20:00 до 06:00 у низці районів столиці, зокрема поблизу Єлисейського палацу, Національних зборів, Сенату, Єлисейських полів, Шатле та великих залізничних вокзалів.

У центрі Ліона комендантську годину продовжили з 21:00 до 06:00. Заборону на зібрання там почали застосовувати з 16:00 замість 18:00; вона триватиме до початку нічних обмежень.

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Заходи в інших містах

Мер Марселя Бенуа Паян оголосив про локальну комендантську годину для неповнолітніх у частині центру міста. Вона діятиме з 22:00 до 05:00 протягом найближчих днів.

У Тулузі комендантська година має набути чинності ввечері у четвер та діяти до неділі з опівночі до 05:00. Раніше оголошені обмеження в Бордо й Ніцці залишаються чинними. Французька професійна футбольна ліга також перенесла матч Ліги 2 між «Монпельє» та паризьким «Ред Стар» із суботи на понеділок на прохання влади.

За даними агентства, у суботу в 110 демонстраціях по країні взяли участь близько 550 тисяч людей, зокрема 110 тисяч у Парижі. По всій Франції затримали приблизно 400 осіб.

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