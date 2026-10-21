法国在抗议活动后扩大宵禁范围——阿纳多卢通讯社

法国多个城市的当局在上周末抗议活动期间发生暴力事件后，延长或实施了宵禁。巴黎和里昂延长了限制措施，而马赛首次对市中心部分地区的未成年人实施地方性宵禁，据阿纳多卢通讯社报道。

巴黎和里昂的限制措施

在巴黎，宵禁范围扩大至共和广场和莱阿尔区的一部分。宵禁自10月20日23:00起实施至10月21日06:00。警察局还恢复了首都多个地区在20:00至06:00期间禁止未经申报集会的规定，其中包括爱丽舍宫、国民议会、参议院、香榭丽舍大街、夏特莱以及主要火车站附近。

在里昂市中心，宵禁延长至21:00至06:00。当地集会禁令的执行时间从18:00提前至16:00；该禁令将持续至夜间限制措施开始。

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其他城市的措施

马赛市长贝努瓦·帕扬宣布，在市中心部分地区对未成年人实施地方性宵禁。该措施将在未来几天于22:00至05:00生效。

图卢兹的宵禁将于周四晚间生效，并持续至周日，每日从午夜至05:00。此前宣布的波尔多和尼斯限制措施仍然有效。应当局要求，法国职业足球联赛还将蒙彼利埃与巴黎红星之间的法乙联赛比赛从周六推迟至周一举行。

据该通讯社消息，周六全国共举行了110场示威活动，约55万人参加，其中巴黎有11万人。法国各地约有400人被拘留。

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