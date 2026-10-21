罗杰斯称埃尔-赛义德持反犹太观点——《耶路撒冷邮报》

密歇根州共和党联邦参议员候选人迈克·罗杰斯表示，他的民主党对手阿卜杜勒·埃尔-赛义德持有反犹太观点。罗杰斯称，作出这一判断的依据是这名民主党人对以色列的批评言论，尤其是他在ABC节目中所说的，以色列“实际上不是我们的朋友”。《耶路撒冷邮报》报道。

罗杰斯表示，以色列是美国在中东最好的盟友。他说，埃尔-赛义德的多次言论让他毫不怀疑其对手对犹太人的态度。埃尔-赛义德此前还对MS NOW表示，以色列政府“除了利用我们之外什么也没做”。

争取犹太社群选票

密歇根州空缺参议员席位的选举将在两周后举行，其结果可能影响中期选举后对参议院的控制权。罗杰斯正试图赢得该州犹太社群的支持，该社群约有10万名成年人。

他的竞选团队正在与拉比和社群代表会面。数百名犹太人签署了支持罗杰斯的信件，其中包括知名社群人士和民主党的长期支持者。拉比阿舍尔·洛帕廷也加入了竞选活动，他暂时离开了在安娜堡与犹太社群开展的工作。

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美国副总统J.D.万斯也在密歇根州的一场集会上批评了埃尔-赛义德。他表示，这名民主党人对巴勒斯坦和加沙事件的关注，多于对该州城市问题的关注。

埃尔-赛义德及民主党的立场

埃尔-赛义德否认了反犹主义指控。他表示自己热爱犹太教，并强调AIPAC和以色列不等同于犹太教和犹太民族。这名候选人还否认与穆斯林兄弟会有联系，并指责提出这一话题的人使用伊斯兰恐惧症刻板印象。

民主党候选人获得了包括参议员埃莉萨·斯洛特金和密歇根州总检察长达娜·内塞尔在内的人士支持。与此同时，一些对埃尔-赛义德言论有所保留的犹太活动人士，仍因共和党针对移民和LGBTQ人士的政策而反对罗杰斯。

根据联邦竞选申报文件，与AIPAC有关联的政治行动委员会“联合民主项目”花费约9.5万美元，向犹太选民发送反对埃尔-赛义德的邮寄材料。

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