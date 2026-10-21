Rogers zarzucił El-Sayedowi antyżydowskie poglądy — Jerusalem Post

Republikański kandydat do Senatu USA z Michigan Mike Rogers oświadczył, że jego rywal z Partii Demokratycznej Abdul El-Sayed ma antyżydowskie poglądy. Jako podstawę tej oceny Rogers wskazał krytyczne wypowiedzi demokraty o Izraelu, w tym jego słowa na antenie ABC, że Izrael „tak naprawdę nie jest naszym przyjacielem”. Informuje o tym Jerusalem Post.

Rogers oświadczył, że Izrael jest najlepszym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie. Powiedział, że liczne wypowiedzi El-Sayeda nie pozostawiają mu wątpliwości co do stosunku przeciwnika do Żydów. El-Sayed wcześniej powiedział również stacji MS NOW, że rząd Izraela „nie robił nic poza wykorzystywaniem nas”.

Walka o głosy społeczności żydowskiej

Wybory do nieobsadzonego mandatu senatorskiego w Michigan mają odbyć się za dwa tygodnie, a ich wynik może wpłynąć na kontrolę nad Senatem po wyborach środka kadencji. Rogers stara się zdobyć poparcie żydowskiej społeczności stanu, której liczebność szacuje się na około 100 tys. dorosłych osób.

Jego kampania organizuje spotkania z rabinami i przedstawicielami społeczności. Setki Żydów, w tym znane osoby ze społeczności i długoletni zwolennicy Partii Demokratycznej, podpisały list popierający Rogersa. Do kampanii dołączył również rabin Asher Lopatin, który tymczasowo wycofał się z pracy z żydowskimi społecznościami w Ann Arbor.

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Wiceprezydent USA J.D. Vance również krytykował El-Sayeda podczas wiecu w Michigan. Oświadczył, że demokrata poświęca wydarzeniom w Palestynie i Gazie więcej uwagi niż problemom miast tego stanu.

Stanowisko El-Sayeda i demokratów

El-Sayed odrzucił oskarżenia o antysemityzm. Oświadczył, że kocha judaizm, a także podkreślił, że AIPAC i Izrael nie są tożsame z judaizmem i narodem żydowskim. Kandydat odrzucił również związki z Bractwem Muzułmańskim i oskarżył osoby poruszające ten temat o wykorzystywanie islamofobicznych stereotypów.

Demokratycznego kandydata poparły między innymi senator Elissa Slotkin i prokurator generalna Michigan Dana Nessel. Jednocześnie część żydowskich aktywistów, którzy mają zastrzeżenia wobec retoryki El-Sayeda, nadal sprzeciwia się Rogersowi z powodu polityki Partii Republikańskiej wobec imigrantów i osób LGBTQ.

Powiązany z AIPAC komitet działań politycznych United Democracy Project, według federalnej sprawozdawczości wyborczej, wydał około 95 tys. dolarów na materiały pocztowe przeciwko El-Sayedowi, skierowane do żydowskich wyborców.

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