Роджерс заявил об анти-еврейских взглядах Эль-Сайеда — Jerusalem Post

Кандидат-республиканец в Сенат США от Мичигана Майк Роджерс заявил, что его соперник от Демократической партии Абдул Эль-Сайед придерживается анти-еврейских взглядов. Основанием для такой оценки Роджерс назвал критические высказывания демократа об Израиле, в частности его слова в эфире ABC о том, что Израиль «на самом деле не является нашим другом». Об этом сообщает Jerusalem Post.

Роджерс заявил, что Израиль является лучшим союзником США на Ближнем Востоке. Он сказал, что многочисленные заявления Эль-Сайеда не оставляют у него сомнений в отношении оппонента к евреям. Эль-Сайед также ранее заявил телеканалу MS NOW, что правительство Израиля «не делало ничего, кроме как использовало нас».

Борьба за голоса еврейской общины

Выборы на вакантное место в Сенате от Мичигана должны состояться через две недели, и их результат может повлиять на контроль над Сенатом после промежуточных выборов. Роджерс стремится заручиться поддержкой еврейской общины штата, численность которой оценивается примерно в 100 тысяч взрослых человек.

Его кампания проводит встречи с раввинами и представителями общины. Сотни евреев, среди которых известные деятели общины и давние сторонники Демократической партии, подписали письмо в поддержку Роджерса. К агитации также присоединился раввин Ашер Лопатин, который временно отошел от работы с еврейскими общинами в Анн-Арборе.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс на митинге в Мичигане также критиковал Эль-Сайеда. Он заявил, что демократ уделяет событиям в Палестине и Газе больше внимания, чем проблемам городов штата.

Позиция Эль-Сайеда и демократов

Эль-Сайед отверг обвинения в антисемитизме. Он заявил, что любит иудаизм, а также подчеркнул, что AIPAC и Израиль не тождественны иудаизму и еврейскому народу. Кандидат также отверг связи с «Братьями-мусульманами» и обвинил тех, кто поднимает эту тему, в использовании исламофобских стереотипов.

Кандидата-демократа поддержали, в частности, сенатор Элисса Слоткин и генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель. В то же время часть еврейских активистов, имеющих оговорки относительно риторики Эль-Сайеда, все равно выступает против Роджерса из-за политики Республиканской партии в отношении иммигрантов и ЛГБТК-людей.

Связанный с AIPAC комитет политических действий United Democracy Project, согласно федеральной избирательной отчетности, потратил около 95 тысяч долларов на почтовые материалы против Эль-Сайеда, ориентированные на еврейских избирателей.

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