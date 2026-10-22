В Латвии правление Латвийского союза фермеров (LZS) 20 октября приняло решение уйти в отставку после неудачного результата на выборах в 15-й Сейм. Об этом партия сообщила агентству LETA, передает LSM English.

Без мандатов в Сейме

LZS является одной из составляющих Союза зеленых и фермеров (ZZS). Объединение, которое до выборов было одним из главных участников коалиции, не получило ни одного депутатского мандата по итогам голосования 3 октября.

Это первый случай за 24 года существования ZZS, когда объединение не будет иметь представительства в Сейме Латвии.

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Правление будет работать до съезда

Отставка правления носит формальный характер: его нынешний состав продолжит работу до следующего партийного съезда, на котором в начале следующего года должны избрать новое правление и председателя партии. До этого пройдут региональные конференции, а члены местных отделений будут выдвигать кандидатов в правление и на должность председателя.

Правление LZS сейчас возглавляет министр экономики Викторс Валайнис. Он стал председателем партии в 2023 году, а в 2025 году был единогласно переизбран. Валайнис руководил избирательной кампанией ZZS и был кандидатом объединения на должность премьер-министра. Его заместителями являются министр сельского хозяйства Армандс Краузе и депутат Сейма Харийс Рокпелнис.

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