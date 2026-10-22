Миграционный кризис в испанской Сеуте обострил риски нарушения прав человека на границах ЕС

Агентство ЕС по основным правам предупредило о серьезных рисках для основных прав на внешних границах Европейского союза после миграционного кризиса в Сеуте, Испания. Как сообщает Politico, в докладе агентство подчеркнуло, что любые чрезвычайные меры в сфере миграции должны соответствовать праву ЕС и международному праву.

Кризис в Сеуте

В конце июля более 70 тысяч мигрантов пересекли границу из Марокко в Сеуту в течение 48 часов. В агентстве заявили, что внезапное прибытие тысяч людей поставило под испытание баланс между защитой основных прав и охраной внешних границ ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала создать европейский механизм реагирования на чрезвычайные ситуации. По ее словам, он должен предусматривать ограниченную по времени и четко определенную гибкость в применении стандартных процедур. На прошлой неделе она заявила, что Еврокомиссия представит предложение до конца года.

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Право на убежище

Греция призвала временно приостанавливать прием заявлений о предоставлении убежища в чрезвычайных ситуациях. Такой подход может привести к практике возвращения людей без рассмотрения их заявлений, которая запрещена международным правом. Часть стран поддержала эту идею, тогда как другие подняли вопрос о том, следует ли принимать такие решения на уровне ЕС, а не отдельных государств.

Агентство напомнило, что право ЕС и международное право гарантируют право искать убежище и принцип невысылки, который назван основой защиты беженцев. В докладе также упомянуты проблемы с внедрением механизмов мониторинга прав в рамках миграционных реформ, ограничения для поисково-спасательных организаций и расследования нарушений на границах.

По данным агентства, 12 стран ЕС в 2020–2025 годах открыли 322 предварительных уголовных расследования, однако лишь девять из них завершились обвинительным приговором. Пробелы в таких расследованиях, по оценке агентства, создают ощущение безнаказанности и могут подрывать верховенство права.

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