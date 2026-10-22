欧盟基本权利署在西班牙休达发生移民危机后，警告称欧盟外部边界的基本权利面临严重风险。正如Politico报道，该机构在报告中强调，任何移民领域的紧急措施都必须符合欧盟法和国际法。

休达危机

7月底，超过7万名移民在48小时内从摩洛哥越境进入休达。该机构表示，数千人的突然到来考验了保护基本权利与守卫欧盟外部边界之间的平衡。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩承诺建立一项欧洲紧急情况应对机制。她表示，该机制应在适用标准程序时提供有时限且明确定义的灵活性。上周，她表示欧盟委员会将在年底前提交一项提案。

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寻求庇护权

希腊呼吁在紧急情况下暂时暂停受理庇护申请。这种做法可能导致在不审查申请的情况下将人员送回的做法，而这为国际法所禁止。一些国家支持这一想法，另一些国家则提出，这类决定是否应在欧盟层面而非由个别国家作出。

该机构提醒说，欧盟法和国际法保障寻求庇护的权利以及不驱回原则，并称后者是难民保护的基础。报告还提到，在移民改革框架内建立权利监测机制存在问题、对搜救组织的限制，以及对边境侵犯行为的调查。

根据该机构的数据，12个欧盟国家在2020年至2025年间启动了322项初步刑事调查，但其中只有9项以定罪判决告终。该机构评估认为，此类调查中的漏洞会造成有罪不罚的感觉，并可能削弱法治。

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