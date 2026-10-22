Agencja Praw Podstawowych UE ostrzegła przed poważnymi zagrożeniami dla praw podstawowych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej po kryzysie migracyjnym w Ceucie w Hiszpanii. Jak podaje Politico, agencja podkreśliła w raporcie, że wszelkie nadzwyczajne środki w dziedzinie migracji muszą być zgodne z prawem UE i prawem międzynarodowym.

Kryzys w Ceucie

Pod koniec lipca ponad 70 tysięcy migrantów przekroczyło w ciągu 48 godzin granicę z Maroka do Ceuty. Agencja oświadczyła, że nagły przyjazd tysięcy osób wystawił na próbę równowagę między ochroną praw podstawowych a ochroną zewnętrznych granic UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała stworzyć europejski mechanizm reagowania kryzysowego. Według niej powinien on przewidywać ograniczoną w czasie i jasno określoną elastyczność w stosowaniu standardowych procedur. W ubiegłym tygodniu powiedziała, że Komisja Europejska przedstawi propozycję do końca roku.

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Prawo do azylu

Grecja wezwała do tymczasowego zawieszania przyjmowania wniosków o udzielenie azylu w sytuacjach nadzwyczajnych. Takie podejście może prowadzić do praktyki zawracania ludzi bez rozpatrzenia ich wniosków, co jest zakazane przez prawo międzynarodowe. Część państw poparła ten pomysł, podczas gdy inne podniosły kwestię, czy takie decyzje powinny być podejmowane na poziomie UE, a nie przez poszczególne państwa.

Agencja przypomniała, że prawo UE i prawo międzynarodowe gwarantują prawo do ubiegania się o azyl oraz zasadę non-refoulement, którą określono jako podstawę ochrony uchodźców. W raporcie wspomniano również o problemach z wdrażaniem mechanizmów monitorowania praw w ramach reform migracyjnych, ograniczeniach dla organizacji poszukiwawczo-ratowniczych oraz dochodzeniach w sprawie naruszeń na granicach.

Według danych agencji 12 państw UE wszczęło w latach 2020–2025 322 wstępne postępowania karne, jednak tylko dziewięć z nich zakończyło się wyrokiem skazującym. Luki w takich dochodzeniach, według oceny agencji, tworzą poczucie bezkarności i mogą podważać praworządność.

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