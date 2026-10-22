Дания предоставит дочерней компании украинского производителя оружия Fire Point кредитную гарантию на сумму более 112 млн долларов

Дания предоставляет кредитную гарантию на сумму 750 млн датских крон (112,6 млн долларов) дочерней компании украинского производителя ракет и беспилотников Fire Point. Финансирование должно помочь предприятию вести деятельность в Дании, поскольку из-за войны в Украине компания не может получить кредит на обычных коммерческих условиях.

В прошлом году Дания предложила украинской компании Fire Point развернуть деятельность на своей территории, в Южной Ютландии. Теперь предприятие получит государственную кредитную поддержку.

Министр по вопросам бизнеса и конкурентоспособности Мартин Лидегаард подчеркнул, что присутствие украинской оборонной компании в Дании будет способствовать обмену знаниями, развитию производства и налаживанию партнерских связей.

«Благодаря присутствию украинской оборонной компании на датской земле мы получаем знания, производство и партнерские отношения. Благодаря этому Украина сможет победить, датская оборонная промышленность укрепится, а Европа станет сильнее и независимее», — заявил Мартин Лидегаард.

Министр обороны Йеппе Бруус отметил, что Дания стала первой страной, которая приняла решение разрешить создание украинского оборонного предприятия на своей территории.

«Поддержка Данией украинской оборонной промышленности повышает боеспособность украинских вооруженных сил. Для Украины чрезвычайно важно получать больше критически важного оборонного оборудования и технологий из надежных цепочек поставок. Ведь когда украинская оборонная промышленность размещается за пределами Украины, производство лучше защищено от российских атак», — сказал Йеппе Бруус.

По словам министра, деятельность Fire Point в Дании также расширит возможности сотрудничества с Вооруженными силами Украины и датскими предприятиями. Датская сторона сможет получить доступ к уникальным технологиям и опыту, наработанным украинской оборонной промышленностью во время войны.

Кредитную поддержку дочерней компании Fire Point обеспечивает Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO).

Генеральный директор фонда Педер Лундквист сообщил, что в настоящее время EIFO участвует почти в 40 проектах, направленных на поддержку Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства предпринимательства и конкурентоспособности Дании.

Украинская оборонно-технологическая компания Fire Point представит полноразмерные образцы дальнобойного беспилотника FP-1, крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» и баллистических ракет FP-7 и FP-9 на 34-й Международной выставке оборонной промышленности MSPO в польском Кельце.

В Киеве генеральный директор украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех заявила, что предприятие через несколько месяцев планирует развернуть баллистическую ракету, спроектированную и изготовленную в Украине.

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