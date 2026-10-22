Dania udzieli spółce zależnej ukraińskiego producenta broni Fire Point gwarancji kredytowej w wysokości ponad 112 mln dolarów

Dania udziela gwarancji kredytowej w wysokości 750 mln koron duńskich (112,6 mln dolarów) spółce zależnej ukraińskiego producenta rakiet i dronów Fire Point. Finansowanie ma pomóc przedsiębiorstwu w prowadzeniu działalności w Danii, ponieważ z powodu wojny na Ukrainie firma nie może uzyskać kredytu na standardowych warunkach komercyjnych.

W ubiegłym roku Dania zaprosiła ukraińską firmę Fire Point do rozpoczęcia działalności na swoim terytorium, w południowej Jutlandii. Teraz przedsiębiorstwo otrzyma państwowe wsparcie kredytowe.

Minister ds. biznesu i konkurencyjności Martin Lidegaard podkreślił, że obecność ukraińskiej firmy z sektora obronnego w Danii będzie sprzyjać wymianie wiedzy, rozwojowi produkcji oraz nawiązywaniu relacji partnerskich.

„Dzięki obecności ukraińskiej firmy z branży obronnej na duńskiej ziemi zyskujemy wiedzę, produkcję i relacje partnerskie. Dzięki temu Ukraina będzie mogła zwyciężyć, duński przemysł obronny umocni się, a Europa stanie się silniejsza i bardziej niezależna” – oświadczył Martin Lidegaard.

Minister obrony Jeppe Bruus zaznaczył, że Dania stała się pierwszym krajem, który podjął decyzję o zezwoleniu na utworzenie ukraińskiego przedsiębiorstwa zbrojeniowego na swoim terytorium.

„Wsparcie duńskiej przemysłu obronnego dla Ukrainy zwiększa zdolność bojową ukraińskich sił zbrojnych. Dla Ukrainy niezwykle ważne jest pozyskiwanie większej ilości kluczowego sprzętu obronnego i technologii z niezawodnych łańcuchów dostaw. Gdy bowiem ukraiński przemysł obronny znajduje się poza granicami Ukrainy, produkcja jest lepiej chroniona przed rosyjskimi atakami” – powiedział Jeppe Bruus.

Według ministra działalność Fire Point w Danii poszerzy również możliwości współpracy z Siłami Zbrojnymi Ukrainy oraz duńskimi przedsiębiorstwami. Strona duńska uzyska dostęp do unikalnych technologii i doświadczenia zgromadzonego przez ukraiński przemysł obronny w czasie wojny.

Wsparcie kredytowe dla spółki zależnej Fire Point zapewnia Duński Fundusz Eksportowo-Inwestycyjny (EIFO).

Dyrektor generalny funduszu, Peder Lundkvist, poinformował, że obecnie EIFO uczestniczy w prawie 40 projektach mających na celu wsparcie Ukrainy.

Informację tę podano w komunikacie prasowym duńskiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Konkurencyjności.

Ukraińska firma z branży technologii obronnych Fire Point zaprezentuje pełnowymiarowe modele bezzałogowego statku powietrznego dalekiego zasięgu FP-1, pocisku skrzydłowego FP-5 „Flamingo” oraz rakiet balistycznych FP-7 i FP-9 na 34. Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego MSPO w polskim Kielcach.

W Kijowie dyrektor generalna ukraińskiej firmy zbrojeniowej Fire Point, Iryna Terekh, oświadczyła, że przedsiębiorstwo planuje w ciągu kilku miesięcy wprowadzić do użytku rakietę balistyczną zaprojektowaną i wyprodukowaną na Ukrainie.

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