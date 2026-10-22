В Варшаве, Польша, сотрудники Таможенно-налоговой службы изъяли 44,9 кг марихуаны в аэропорту имени Шопена и задержали 33-летнего гражданина Греции. Мужчина прибыл в польскую столицу рейсом из Бангкока. Об этом сообщает RMF24.

Проверка двух чемоданов

Пассажира отобрали для стандартной проверки после того, как он забрал багаж. По словам представительницы Национальной налоговой администрации Юстины Пасечинской, мужчина не смог сообщить код от двух чемоданов.

После принудительного вскрытия багажа сотрудники обнаружили пакеты с зелёным высушенным материалом. Пакеты были герметично упакованы в вакуумную упаковку и обмотаны лентой. Общий вес марихуаны составил 44,9 кг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Временный арест

По данным RMF24, стоимость изъятой партии на чёрном рынке превышает 2,2 млн злотых. Службы назвали задержанного владельцем двух чемоданов. Мужчину временно арестовали на три месяца.

За ввоз значительного количества наркотических средств в Польшу предусмотрено наказание от трёх до 20 лет лишения свободы и крупный штраф.

Читай нас в