W Warszawie w Polsce funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli 44,9 kg marihuany na Lotnisku Chopina i zatrzymali 33-letniego obywatela Grecji. Mężczyzna przyleciał do polskiej stolicy samolotem z Bangkoku. Informuje o tym RMF24.

Kontrola dwóch walizek

Pasażer został wytypowany do standardowej kontroli po odebraniu bagażu. Według Justyny Pasieczyńskiej, rzeczniczki Krajowej Administracji Skarbowej, mężczyzna nie potrafił podać kodu do dwóch walizek.

Po przymusowym otwarciu bagażu funkcjonariusze znaleźli pakiety z zielonym suszem. Pakiety były zapakowane próżniowo i owinięte taśmą. Łączna waga marihuany wynosiła 44,9 kg.

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Tymczasowy areszt

Według RMF24 czarnorynkowa wartość zabezpieczonej partii przekracza 2,2 mln złotych. Służby wskazały zatrzymanego jako właściciela dwóch walizek. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za przywóz znacznej ilości środków odurzających do Polski grozi kara od trzech do 20 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

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