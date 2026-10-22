В Сербии оправдали двух обвиняемых в гибели 24 босняка во время войны в Боснии

В Сербии оправдали Желько Новаковича и Миленко Карлицу в производствах, связанных с гибелью 24 мирных боснийцев в селах Аличи и Экичи на северо-западе Боснии и Герцеговины в июне 1992 года. Дела против мужчин в начале 2022 года были переданы из Боснии и Герцеговины в Сербию в соответствии с протоколом о сотрудничестве в преследовании обвиняемых в военных преступлениях, сообщает Balkan Insight.

Новакович был оправдан в мае 2026 года, а в августе Апелляционный суд в Белграде оставил это решение в силе. Дело Карлицы первоначально вернули на новое рассмотрение по отдельным пунктам обвинения, однако в октябре 2026 года белградский Центр гуманитарного права также сообщил о его оправдании.

Нападение на села в 1992 году

Согласно базе судебно установленных фактов BIRN, 22 июня 1992 года силы боснийских сербов убили 24 мирных боснийца на местном кладбище в Аличах, недалеко от города Босански-Нови. Жителей выгнали из домов и собрали в одном здании. Мужчин, которых до этого избивали, отделили от женщин и детей и отвезли на кладбище. Женщин и детей трактором доставили в поселение Урие и ограбили.

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В 2024 году государственный суд Боснии и Герцеговины приговорил десятерых военнослужащих боснийских сербов в общей сложности к 162 годам лишения свободы за преступления в районе Босански-Нови. Еще трое обвиняемых в 2016 году получили в совокупности 19 лет лишения свободы после признания вины в убийствах, принудительном перемещении и пытках боснийцев в муниципалитете.

Критика рассмотрения дела в Сербии

Юридический аналитик белградского Центра гуманитарного права Марияна Честич Еловац заявила, что сербское обвинение рассматривало дело в иной фактической и правовой плоскости, чем та, которая была передана из Боснии и Герцеговины. По ее словам, прокуратура Сербии не выдвигает обвинений в преступлениях против человечности и не представила новых доказательств.

Аналитик также раскритиковала мотивировку решения суда, который указал, что женщин и детей перевезли в Урие для защиты и предоставления убежища. По ее мнению, суд не оценил более широкий контекст нападения и принудительного перемещения боснийского населения. Она призвала Боснию и Герцеговину и Сербию не ограничивать сотрудничество передачей производств, а проводить совместные расследования и улучшить коммуникацию со свидетелями и семьями жертв.

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