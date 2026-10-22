По меньшей мере три человека погибли, еще один получил травмы в результате штормов и наводнений на юге Франции, сообщили местные власти в среду вечером.

Эвакуация жителей

TimesLIVE со ссылкой на местные власти сообщило, что десятки людей разместили в экстренных убежищах в городках Мурье и Сен-Мартен-де-Кро между Монпелье и Марселем. Это два небольших населенных пункта на юге страны.

Префект региона Буш-дю-Рон Жак Витковски заявил, что вода поднялась до беспрецедентного уровня. Это заявление он сделал в сообщении поздно вечером в среду.

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Шторм на западе страны

По данным источника, погода на юге Франции должна была постепенно успокоиться. В то же время в ночь на четверг на западе страны ожидали шторм, приближавшийся со стороны Ирландии.

Французская метеорологическая служба Météo-France предупредила, что шторм «Остин» должен принести сильный ветер в северо-западные регионы Франции.

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