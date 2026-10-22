Co najmniej trzy osoby zginęły, a jeszcze jedna została ranna w wyniku burz i powodzi na południu Francji — poinformowały w środę wieczorem lokalne władze.

Ewakuacja mieszkańców

TimesLIVE, powołując się na lokalne władze, podał, że dziesiątki osób umieszczono w schroniskach awaryjnych w miejscowościach Mouriès i Saint-Martin-de-Crau, między Montpellier a Marsylią. Są to dwie niewielkie miejscowości na południu kraju.

Prefekt regionu Delta Rodanu Jacques Witkowski oświadczył, że woda podniosła się do bezprecedensowego poziomu. Oświadczenie to złożył w komunikacie późnym wieczorem w środę.

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Burza na zachodzie kraju

Według źródła pogoda na południu Francji miała stopniowo się uspokajać. Jednocześnie w nocy z czwartku na piątek na zachodzie kraju spodziewano się burzy nadciągającej od strony Irlandii.

Francuska służba meteorologiczna Météo-France ostrzegła, że sztorm „Austin” ma przynieść silny wiatr do północno-zachodnich regionów Francji.

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