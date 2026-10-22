Во Франции задержали второго подозреваемого в поджоге мэрии Лиможа

В четверг, 22 октября 2026 года, во Франции задержали ещё одного человека, подозреваемого в причастности к поджогу здания мэрии города Лиможа. Инцидент произошёл 17 октября во время масштабных протестов.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокурора Лиможа.

В рамках расследования, начатого после поджога мэрии Лиможа, при содействии спецподразделения быстрого реагирования Национальной полиции RAID был арестован второй подозреваемый. 66-летнего мужчину задержали утром в четверг в департаменте Крез.

В настоящее время он находится под стражей по подозрению в «уничтожении имущества организованной группой с использованием средств, опасных для людей».

Между тем первому подозреваемому, задержанному по этому делу во вторник, продлили срок содержания под стражей на 48 часов.

Расследование в его отношении было начато по фактам «повреждения имущества организованной группой с использованием средств, опасных для людей» и «угроз убийством лицам, наделенным государственной властью и исполняющим государственные функции».

По предварительным данным, подозреваемый — ультралевый активист, уже известный французским спецслужбам.

Здание мэрии Лиможа, памятник XIX века, было повреждено после того, как его подожгли демонстранты во время массовых протестов 17 октября, которые переросли в столкновения, мародерство и вандализм.

Источник: BFMTV

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