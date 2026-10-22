法国逮捕了第二名涉嫌纵火焚烧利摩日市政厅的嫌疑人

2026年10月22日星期四，法国又逮捕了一名涉嫌参与利摩日市政厅纵火案的嫌疑人。该事件发生于10月17日大规模抗议活动期间。

据BFMTV援引利摩日检察官的话报道。

在针对利摩日市政厅纵火案展开的调查中，在国家警察快速反应特遣队（RAID）的协助下，第二名嫌疑人已被逮捕。这名66岁的男子于周四上午在克雷兹省被捕。

目前，他因涉嫌“组织团伙使用危及人身安全的手段毁坏财物”而被羁押。

与此同时，周二因该案被捕的首名嫌疑人，其羁押期限已被延长48小时。

针对他的调查是基于“有组织团伙使用危害人身安全的手段破坏财产”以及“对行使国家权力并履行国家职能的人员进行杀人威胁”的指控而展开的。

据初步消息，该嫌疑人是一名极左翼活动人士，此前已为法国情报部门所熟知。

利摩日市政厅大楼是一座19世纪的历史建筑，在10月17日的大规模抗议活动中遭到示威者纵火焚烧，该活动随后演变为冲突、抢劫和破坏公物事件，导致该建筑受损。

来源：BFMTV

需要指出的是，法国在抗议活动后延长了宵禁时间。

马克龙驳斥了将法国骚乱与移民问题挂钩的说法。

法国将出动军队在抗议期间维护治安。

与此同时，卢浮宫可能因建筑处于紧急状态而关闭。

关注我们在