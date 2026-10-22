У Франції затримали другого підозрюваного у підпалі мерії Ліможа
У четвер, 22 жовтня 2026 року, у Франції затримали ще одну особу, яку підозрюють у причетності до підпалу будівлі мерії міста Лімож. Інцидент стався 17 жовтня під час масштабних протестів.
Про це повідомляє BFMTV із посиланням на прокурора Ліможа.
У рамках розслідування, розпочатого після підпалу мерії Ліможа, за сприяння спецпідрозділу швидкого реагування Національної поліції RAID було заарештовано другого підозрюваного. 66-річного чоловіка затримали вранці в четвер у департаменті Крез.
Наразі він перебуває під вартою за підозрою у «знищенні майна організованою групою з використанням засобів, небезпечних для людей».
Тим часом першому підозрюваному, затриманому у цій справі у вівторок, продовжили термін перебування під вартою на 48 годин.
Розслідування проти нього було розпочато за фактами «пошкодження майна організованою групою з використанням засобів, небезпечних для людей» та «погроз вбивством особам, які наділені державною владою та виконують державні функції».
За попередніми даними, підозрюваний — ультралівий активіст, уже відомий французьким спецслужбам.
Будівля мерії Ліможа, пам’ятка XIX століття, зазнала пошкоджень після того, як її підпалили демонстранти під час масових протестів 17 жовтня, які переросли у сутички, мародерство та вандалізм.
Джерело: BFMTV
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