凯特·米德尔顿身着维多利亚·贝克汉姆设计的套装探访儿童临终关怀中心——《每日邮报》

威尔士王妃凯特·米德尔顿于10月22日访问了位于伊普斯维奇的“树屋”（The Treehouse）儿童临终关怀中心。

在与工作人员、小患者及其家属会面之前，她先参观了新院区的施工现场，并戴上了安全头盔和防护背心。

凯特为此次活动挑选了一套维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）品牌的裤装套装，价值约1770美元。这套造型还搭配了一件695美元的高领衫和一条388美元的勃艮第色腰带——同样来自该品牌。

这款套装的型号名为“Katherine”。王妃的衣橱里还有其他几套维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）的套装。

来源：《每日邮报》。

如果有人以为威廉王子晚上会看关于君主的历史剧，那么他的电影品味可能会让人感到意外。 这位英国王位继承人坦言自己热爱电影，并在最喜欢的导演中特别提到了克里斯托弗·诺兰。

值得一提的是，哈里王子与妻子梅根·马克尔及孩子们在美国生活六年后，已返回英国定居。

威尔士王妃凯特·米德尔顿与11岁的女儿夏洛特被发现在伦敦的公共交通工具上。10月10日，她们乘坐地铁时，一名乘客用手机拍下了她们的视频。

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