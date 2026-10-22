Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в наряде от Victoria Beckham — Daily Mail

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 22 октября посетила детский хоспис The Treehouse в Ипсвиче.

Перед встречей с персоналом, маленькими пациентами и их семьями она побывала на строительной площадке нового здания, где надела защитную каску и жилет.

Для выхода Кейт выбрала брючный костюм бренда Victoria Beckham стоимостью около $1770. Образ дополнили водолазка за $695 и ремень бордового цвета за $388 — также от этого бренда.

Модель костюма называется Katherine. В гардеробе принцессы есть и другие костюмы от Victoria Beckham.

Источник: Daily Mail.

Если кто-то представлял, что принц Уильям по вечерам смотрит исторические драмы о монархах, то его киноведения могут удивить. Наследник британского престола признался, что увлекается кино, а среди любимых режиссеров особо выделяет Кристофера Нолана.

Напомним, принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и детьми вернулся жить в Великобританию после шести лет пребывания в США.

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон вместе с 11-летней дочерью Шарлоттой заметили в общественном транспорте Лондона. Они ехали на метро 10 октября, а один из пассажиров снял их на видео.

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