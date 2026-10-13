Кейт Міддлтон із донькою помітили в лондонському метро

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Принцесу Уельську Кейт Міддлтон разом із 11-річною донькою Шарлоттою помітили в громадському транспорті Лондона. Вони їхали метро 10 жовтня, а один із пасажирів зняв їх на відео.

Мати й донька скористалися Єлизаветинською лінією, названою на честь покійної королеви Єлизавети II. Вони вийшли на станції Tottenham Court Road у центрі британської столиці.

У Кенсінгтонському палаці не коментували цю поїздку, оскільки вона відбулася у вільний від офіційних королівських обов’язків час.

Раніше Кейт Міддлтон уже помічали під час звичайних повсякденних справ: вона літала з дітьми до Шотландії економкласом і робила покупки в супермаркеті.

Джерело: ABC News

Якщо хтось уявляв, що принц Вільям вечорами переглядає історичні драми про монархів, то його кіновподобання можуть здивувати. Спадкоємець британського престолу зізнався, що захоплюється кіно, а серед улюблених режисерів особливо виділяє Крістофера Нолана.

Нагадаємо, принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та дітьми повернувся жити до Великої Британії після шести років перебування у США.

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