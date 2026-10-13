Зелені Австралії вимагають закрити лазівку для приватних шкіл — ABC News Australia

В Австралії партія Зелених вимагає виключити із законопроєкту про новий мінімальний 30-відсотковий податок на деякі трасти норму, яка передбачає винятки для виплат благодійним, неприбутковим та іншим звільненим від оподаткування організаціям, зокрема приватним школам. Як повідомляє ABC News, у партії вважають, що це може дати заможним батькам можливість сплачувати за навчання дітей у приватних школах із трастових коштів, уникаючи нового податку.

Міністр фінансів Джим Чалмерс має представити законопроєкт у середу. Запропонований податок стосуватиметься дискреційних трастів — структур, які дозволяють власникам розподіляти кошти між членами сім'ї, холдинговими компаніями або іншими отримувачами. Уряд позиціонує ініціативу як протидію використанню трастів для зменшення податкових зобов'язань і очікує отримати 4,5 млрд доларів у перший рік її дії.

Позиція Зелених

Представник Зелених з економічних питань Нік Маккім заявив, що люди, достатньо заможні для створення трастів, не повинні мати податкову перевагу для оплати приватної освіти. Партія також закликала провести сенатське розслідування законопроєкту, заявивши, що його ранній варіант було послаблено.

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У проєкті, оприлюдненому минулого місяця, уряд зазначав намір установити річний ліміт для коштів, звільнених від нового податку, однак конкретного розміру цього обмеження ще не визначили. Запропонована норма не змінює чинного податкового режиму приватних шкіл, проте Зелені вважають, що виняток для благодійних виплат зробить такий механізм привабливішим.

Заперечення бізнесу

Проти реформи також виступають бізнес-об'єднання та опозиція, які наголошують, що дискреційні трасти використовують для законних цілей, зокрема власники малого бізнесу. За оцінкою уряду, у 2022–2023 роках такі трасти використовували 350 тисяч активних малих підприємств, або приблизно кожне шосте. Аналіз казначейства вказує, що 140 тисяч із них не сплачуватимуть новий податок.

Уряд також окреслив винятки для сімейних ферм у трастах, благодійних трастів і трастів для управління спадщиною. Частині бізнесів уряд обіцяє допомогу з реструктуризацією, хоча існують побоювання щодо необхідності сплачувати гербовий збір штатів і територій у разі перетворення трасту на компанію. Доцент з бухгалтерського обліку та оподаткування Університету Нового Південного Уельсу Дейл Боккабелла застеріг, що кожна поступка в складному трастовому законодавстві може створювати нові можливості для уникнення податків.

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