Щонайменше 18 людей загинули під час атаки хуситів у Ємені — The National

Щонайменше 18 людей загинули внаслідок атаки руху хуситів на військовий навчальний табір урядових сил у провінції Шабва в Ємені. Про це з посиланням на чотири урядові та медичні джерела повідомляє The National.

Атака під час ранкового тренування

За словами урядових джерел, які спілкувалися з Reuters, ціллю стали військовослужбовці під час ранкового тренування. Атаку, за їхніми даними, здійснили трьома балістичними ракетами. Хуситів джерело характеризує як рух, пов'язаний з Іраном.

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Останніми днями хусити також атакували об'єкти на підконтрольних уряду територіях Ємену, зокрема аеропорт Адена та президентський палац Маашик у тимчасовій столиці. Унаслідок ракетно-дронової атаки на палац загинули п'ятеро співробітників служби безпеки, які перебували на об'єкті.

Воєнна кампанія урядових сил

На початку жовтня урядові війська розпочали кампанію з повернення районів, контрольованих хуситами, та просунулися поблизу Баб-ель-Мандебської протоки — важливого міжнародного морського маршруту. Війна в Ємені почалася у 2014 році, коли хусити захопили столицю Сану, а міжнародно визнаний уряд перемістився до Адена. Після військового втручання коаліції на чолі із Саудівською Аравією у 2015 році почалися роки боїв і тривале протистояння. Перемир'я, що почалося у 2022 році, трималося до цього року.

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