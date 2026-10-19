Co najmniej 18 osób zginęło w ataku Huti w Jemenie — The National

Co najmniej 18 osób zginęło w wyniku ataku ruchu Huti na wojskowy obóz szkoleniowy sił rządowych w prowincji Szabwa w Jemenie. Jak podaje The National, powołując się na cztery źródła rządowe i medyczne.

Atak podczas porannego treningu

Według źródeł rządowych, które rozmawiały z agencją Reuters, celem byli żołnierze podczas porannego treningu. Według ich danych atak przeprowadzono przy użyciu trzech rakiet balistycznych. Źródło określa Huti jako ruch powiązany z Iranem.

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W ostatnich dniach Huti atakowali również obiekty na kontrolowanych przez rząd terytoriach Jemenu, w tym lotnisko w Adenie oraz pałac prezydencki Maashiq w tymczasowej stolicy. W wyniku ataku rakietowo-dronowego na pałac zginęło pięciu pracowników służby bezpieczeństwa, którzy przebywali w obiekcie.

Kampania wojskowa sił rządowych

Na początku października wojska rządowe rozpoczęły kampanię mającą na celu odzyskanie obszarów kontrolowanych przez Huti i posunęły się naprzód w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab, ważnego międzynarodowego szlaku morskiego. Wojna w Jemenie rozpoczęła się w 2014 roku, gdy Huti zajęli stolicę Sanę, a uznawany międzynarodowo rząd przeniósł się do Adenu. Po interwencji wojskowej koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską w 2015 roku rozpoczęły się lata walk i długotrwała konfrontacja. Rozejm, który rozpoczął się w 2022 roku, utrzymał się do tego roku.

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