W Japonii tajwańscy specjaliści mogą od początku tego miesiąca wpisywać „Tajwan” w dokumentach dotyczących krajowych kwalifikacji zawodowych. Zmiana dotyczy 322 zawodów, w tym lekarzy i pielęgniarek, informuje Taipei Times.

Wcześniej Tajwańczycy musieli podawać „Chiny” w rubryce obywatelstwa na certyfikatach i licencjach zawodowych. Obecnie nazwę rubryki zmieniono na „obywatelstwo i region” albo „obywatelstwo itd.”, co pozwala używać nazwy „Tajwan”.

Zmiany w dokumentach kwalifikacyjnych

O nowych zasadach w Tokio poinformowała Japońsko-Tajwańska Liga Przyjaźni Parlamentarzystów. Jej przewodniczący, deputowany Keiji Furuya, nazwał reformę istotnym krokiem w relacjach między Japonią a Tajwanem, jednocześnie wskazując na potrzebę udoskonalenia procedury składania wniosków i lokalnych procedur administracyjnych.

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Przewodniczący grupy roboczej ligi, członek Izby Radców Hirofumi Takinami, powiedział, że prace nad zmianami rozpoczęły się w 2022 roku po apelach Tajwańczyków o możliwość wpisywania Tajwanu w japońskich rejestrach gospodarstw domowych. W maju 2025 roku „Tajwan” został oficjalnie włączony do rubryki obywatelstwa w takich rejestrach.

Konieczność poinformowania lokalnych instytucji

Według Takinamiego aktualizacją licencji medycznych zajmują się lokalne centra zdrowia publicznego i organy administracyjne. Liga zwróciła się do władz centralnych z prośbą o odpowiednie poinformowanie centrów obsługi o nowych zasadach, ponieważ lokalni urzędnicy mogą ich nie znać.

Tajwański lekarz Norifumi Nakazato, który praktykuje w Japonii, wcześniej zakrywał słowo „Chiny” na swojej licencji medycznej naklejką, ponieważ wywoływało ono pytania pacjentów. Oszacował liczbę tajwańskich pracowników medycznych z krajowymi kwalifikacjami w Japonii na około 2 tysiące. Liga prosi również, aby nie ustalać terminu granicznego na składanie wniosków o zmianę wpisu.

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